VIDEO/ Cérémonie de dédicace: Assane Sarr, journaliste-écrivain et slameur, expose au public son ouvrage poétique, « Les Prémices »

Le jeune poète, journaliste-écrivain et slameur, Assane Sarr, a procédé à la cérémonie de dédicace de son œuvre poétique, intitulée "Les prémices". Cette production, très riche en enseignements, reflète les premiers fruits des œuvres poétiques du slameur, Assane Sarr. L'auteur, très inspiré, a développé avec des tournures spécifiques, dans un recueil de 24 poèmes, plusieurs sujets de société. Avec des pensées subtiles, l'auteur, dont son recueil est édité par la maison d'éditions ARTIGE, se dévoile sur plusieurs thèmes, dont la mort, l'amour, la femme, etc.

Le journaliste, très talentueux et respectueux, a essayé d'offrir une poésie douce et succulente. Assane Sarr peint une sorte de nostalgie dans un de ses poèmes, un amour romantique, très inspiré des grands poètes et écrivains d’autrefois et d’actuels. Assane, ayant une force morale, interpelle sur une réflexion sur la mort et la vie. Il s’estime que la vie et la mort cohabitent. Qui parle de vie parle de mort.



"Ecrire un livre, un challenge a été toujours pour moi un rêve. Ayant un père professeur de français, j'ai toujours aimé la littérature qui m'a honoré aujourd'hui. Après tant d'années de recherche, j'en suis parvenu à produire un ouvrage, dont je suis l'auteur", a dit Assane Sarr.



Le Choix du titre et des couleurs, de l'environnement du livre. Avec un regard visionnaire à la couverture du livre symbolise son ouverture d'esprit.





