VIDEO – Changement climatique: L’Onas au cœur d’un scandale de 2.624.000.000 ?

Le président des Maraîchers Arona Ndiaye n'a pas été tendre quand on lui a demandé pourquoi le Projet de «Soutien au changement climatique» n'arrive pas à se concrétiser. En effet, M. Ndiaye ne comprend pas le jeu de yoyo prôné par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) qui tantôt veut que le projet perdure, tantôt veut faire construire des maisons dans le secteur.





A l’en croire, «le Fonds Nordique a financé à hauteur de deux milliards six cent vingt quatre millions (2.624.000.000 F CFA) pour soutenir le Sénégal en matière de développement environnemental. Cela a été divisé en deux composantes, l’une pour Onas, avec un financement d’un milliard 379 millions de nos francs. L’autre composante devait nous revenir avec un milliard 245 millions de francs CFA. Mais le problème, il y a un grave dysfonctionnement avec l’Onas car la structure n’a plus les capacités de recevoir les eaux usées, les filtrer et les donner aux cultivateurs. Au moment où je vous parle, c’est Yarakh qui a ce problème avec les eaux usées. Il y a quelques deux ans, c’était Cambéréne qui avait les mêmes problèmes », a-t-il révélé.



Pour Arona Ndiaye, le problème, c’est l’Onas qui n’a plus les capacités de contenir les eaux qui doivent être stockées dans ses stations.



L’Office National de l’Assainissement du Sénégal, n’a pas encore livré sa version, après maintes reprises de vouloir recueillir sa position.

