VIDEO - Cheikh Déthialawe Seck défend Aliou Sall et descend l'opposition : "Gueumouniou Yalla..." Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 13:14 | | 0 commentaire(s)| Le Secrétaire général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) n'a pas raté l'opposition dans le scandale révélé par la BBC sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. D'après Cheikh Déthiélawe Seck, ce sont les adversaires de son mentor qui sont derrière le média britannique. Et ce dernier n'a raconté que des contre-vérités dans son reportage qui mouille le frère du Chef de l'Etat. "Le montant de 10 milliards de Dollars est fictif", a asséné le prétendant au fauteuil de la mairie de Ngourane.



