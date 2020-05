VIDEO - Comportement des jeunes de la Médina: Cheikh Bâ rappelle que ces derniers sont unis pour vaincre la pandémie Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mai 2020 à 00:28 | | 0 commentaire(s)| En bon "Médinois", le directeur de la Caisse de Dépôts et de Consignations a voulu montrer cette solidarité et cette citoyenneté dont les jeunes de la Médina font montre, surtout en cette période de pandémie du Covid-19.



À l'occasion de la réception de vivres déstinés aux populations de sa commune, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ a rappellé que "les jeunes de la Médina sont bien conscients de l'ampleur de cette maladie". Cette affirmation, faite par l'ancien directeur des impôts et domaines, tend à éclairer d'abord sur la structuration de la Médina et ensuite la sociologie qui est quelque peu complexe à la Médina.



Toutefois, Cheikh Bâ présentera encore une fois, au nom de toute la population, les excuses de la commune, sur ces actes de certains jeunes de la localité, tout en rappelant que la jeunesse est toujours dans les différents quartiers pour intensifier la sensibilisation face à cette épidémie.



Dakaractu.com

