VIDEO - Conseil départemental de Louga : Samba Kanté annonce sa candidature et liste les maux de sa commune Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 11:54 | | 0 commentaire(s)| L'édile de la commune de Nguer Malal compte aller à l'assaut de la présidence du Conseil départemental de Louga. Face à ses partisans qui exigent sa nomination, Samba Kanté a annoncé sa candidature pour les élections locales de décembre 2019. Par ailleurs, le responsable de l'APR a listé les doléances de ses administrés. "L' eau que les populations de Nguer Malal boivent est de très mauvaise qualité, alors qu'elles sont à 24 km du Lac de Guiers. Je pense que le Président Macky Sall ne va pas fermer les yeux sur cette injustice au cours de son second mandat", dit-il, avant de solliciter également l'électrification et la construction des axes routiers.



Accueil Envoyer à un ami Partager