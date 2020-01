VIDEO - Construction contestée d’un immeuble à Ouest Foire: Son propriétaire Mouhamed Fall dispose de papiers légaux…Les contestataires nagent dans l’erreur ! Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 17:07 | | 2 commentaire(s)| Les habitants de la cité Handar d’Ouest Foire qui ont contesté ce matin, la construction d’un immeuble dans leur quartier, semblent nager dans l’erreur. L’équipe de Leral qui s’est rendue sur le site, a croisé sur les lieux, les éléments de la Direction de la surveillance et de la conservation des sols (DSCOS). Le propriétaire de l’immeuble en construction, Mouhamed Fall, découvre-t-on, a obtenu des autorités compétentes, une autorisation de construire et dispose de papiers en bonne et due forme.

La nouvelle tendance au Sénégal est dramatique. Les populations sont souvent mobilisées pour défendre des causes sans tête ni queue. Sans certitude aucune, des personnes malintentionnées, déversent l’opprobre sur d’autres. C’est ce qui semble être le cas des populations de la cité Handar d’Ouest Foire, qui ont manifesté ce matin contre l’érection d’un immeuble dans leur localité.



Ainsi, elles s’attaquaient aux travaux d’un ayant-droit, tout en accusant de manière gratuite et fortuite, le frère de la Première Dame, Adama Faye, d’être derrière la vente du terrain devant accueillir l’édifice. Prétextant le besoin d’avoir un espace vert sur ce terrain, ces populations, sans conviction, ont mobilisé la presse pour, disent-elles, réclamer justice. Alors qu’elles nagent de manière profonde, dans l’erreur.



L’équipe de Leral, ayant fait le déplacement sur les lieux, a croisé les éléments de la Direction de la surveillance et de la conservation des sols. Ces derniers ont confirmé à nos reporters que le propriétaire de l’immeuble en construction, dispose de papiers en bonne et due forme. En plus, il a obtenu des autorités compétentes, une autorisation de construire. Donc, il a tous les droits pour matérialiser son édifice.



D’après le plan de masse parcouru par nos reporters, il n’est nullement mentionné que l’espace sur lequel est érigé l’immeuble, devrait être réservé à un espace vert. Ce lopin de terre, visible sur le plan, semblait un terrain nu sans désignation.



Mais, les contestataires de la cité Handar de Ouest-Foire qui s'opposaient à la poursuite des travaux sur les lieux, semblent avoir une dent contre le frère de la Première Dame, Adama Faye. Ce dernier est accusé par ces protestataires d’avoir vendu cette parcelle de terre à des tiers. Vrai ou faux, le propriétaire du site, confiant dans ses droits, poursuit ses travaux.



Affaire à suivre…





