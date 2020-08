VIDEO/ Construction de salles de jeux à Louga: Le collectif demande l'arrêt définitif des travaux et de sa délocalisation Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Août 2020 à 20:42 | | 0 commentaire(s)|

Suite à l'arrêt des travaux de construction de salles de jeux, le Collectif Aar boulevard Abdou Diouf dénonce les agissements du camp du Maire Moustapha Diop. Il regrette l'absence d'inscription d'un tel projet dans le plan de gestion de ce boulevard.



Conscient des manoeuvres du Maire, le Collectif a porter plusieurs plaintes dans différents niveaux. Ledit collectif demande l'arrêt définitif de ces travaux et de sa délocalisation. Il interpelle les lougatois pour un embellissement de ce boulevard.



Ainsi, le collectif met en garde le Maire et le promoteur du projet.

