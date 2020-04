VIDEO - Covid19 au Sénégal: 57 nouveaux cas positifs 08 décès - Point Sur la Situation du 26 Avril 2020

Le Sénégal a enregistré 57 nouveaux cas positifs au covid-19 sur 579 tests réalisés, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il s’agit de 47 cas contacts et de 9 cas communautaires et 1 cas importé à Vélingara, dans la région de Kolda. 7 patients ont été déclarés guéris. Par ailleurs, le Sénégal a enregistré un nouveau cas de décès ce jour. Il s’agit d’un vieux de 88 ans décédé samedi à Thiès chez lui. Les tests effectués sur le corps du défunt ont révélé qu’il est mort du covid-19. A ce jour donc, le Sénégal compte 671 malades du covid-19, pour 8 décès, 1 évacué et 283 guéris. 380 malades sont encore sous traitement dans les hôpitaux.