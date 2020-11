VIDEO/Découvrez les quartiers historiques de Thiès, Beneu deukk niaari gares, Randouléne, Pro...

Lundi 23 Novembre 2020

Thies est connu par ses noms historiques comme "Béneu deukk niaari gare" entre autres. Mais il y a aussi "Angle nietti kadd" et pour différencier les mbapatts qui existaient à l'époque, en 1964. le narrateur explique que deux légendaires lutteurs, Fodé Doussou Bah et Falaye Baldé qui fréquentaient le coin, ont provoqué la chute de l'un des arbres. Les autres , par la force de la démographique ont été enlevés, remplacés par des habitations.

Pour l'histoire de "Randouléne", aussi curieuse que cela puisse paraître, ce sont les français qui sont à l'origine de ces appellations.

Beneu deukk niaari gare et Promenade des Thiessois aussi ont été revisités.