VIDEO / Déficit en salles de classe, cour caillouteuse, sans eau: Keur Moussa réclame une deuxième école Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 11:44 | | 0 commentaire(s)| Située dans la région de Thiès, Keur Moussa avec son école 2, vit une situation chaotique. Née d’une marche des populations en 2016, avec aujourd’hui un déficit en salles de classe, une cour caillouteuse, sans eau, la situation de leur école serait intenable, sans la volonté des parents, jeunes et élèves de cette localité.

Selon Djibril Diop, un parent d’élèves, les autorités municipales et étatiques ont été saisies à temps sur cette situation. Et pour toute amélioration ou bonne initiative, leur localité la doit à l’Association « And Défar Keur Moussa », un mouvement des jeunes qui ne semble rien attendre des autres. Mais le moins que l’on puisse avec la rentrée des classes est qu’une deuxième école est devenue une nécessité.

Accueil Envoyer à un ami Partager