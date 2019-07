VIDEO - E-Justice: Le nouveau projet du Ministère pour l'amélioration des conditions des magistrats et... Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 15:54 | | 0 commentaire(s)| Pour plus d'efficacité et d'efficience au niveau des cours et tribunaux, le ministère de la Justice va bientôt se doter d'une plateforme numérique dénommée: "E-justice". L'annonce a été faite ce matin par le magistrat Babacar Diop en marge de l'atelier de partage des résultats de collecte de l'année 2017-2018. A en croire M. Diop, ce projet a pour vocation de moderniser le ministère de la Justice. "C'est un projet à long terme qui va améliorer les conditions de travail des magistrats et du personnel judiciaire, mais aussi les conditions des justiciables et des citoyens", a-t-il fait savoir.



