VIDEO - Echanges houleux entre Diomaye Faye et Me El Hadji Diouf Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 09:45 | | 0 commentaire(s)| Quelques jours après son débat houleux avec El Malick Ndiaye, le Secrétaire national à la Communication de Pastef sur le plateau de « Jakaarlo », l’avocat Me El Hadji Diouf s’est clashé avec un autre membre du parti des Patriotes, Bassirou Dioma Faye. En effet, ce dernier a voulu revisiter l’histoire du présumé viol incriminant l’avocat en France. Ce qui a provoqué l’ire du juriste qui n’a pas voulu poursuivre l’émission en duplex avec M. Faye.

Ses passages à la télévision sont plutôt houleux en ce moment. En l’espace de quelques jours, Me El Hadji Diouf s’est en effet clashé deux fois avec des éléments du leader de Pastef, Ousmane Sonko, sur des plateaux télé.



Alors qu’il était l’invité de l’émission « L’INVITÉ DE MNF » sur 7Tv, l’avocat échangé des propos vifs avec Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de l’affaire des 94 milliards. Venu intervenir sous format duplex dans l’émission, M. Faye a voulu rappeler la fameuse histoire du présumé viol dont l’avocat a été accusé en France.





