VIDEO - El Hadj Malick Ndiaye PASTEF:"Vivre avec Le Président Macky Sall est pire que vivre avec le Covid19"

Face à Elhadji Fallou Khouma dans l'émission Jokko, le Chef de la communication du parti Pastef n'a pas été tendre avec Le Président. À l'image de son Leader Ousmane Sonko, El Hadj Malick Ndiaye a retracé un bilan sombre de la gestion du Covid-19 à cause d'un manque de sérieux dans les stratégies mises en places par Le Président Macky Sall et son gouvernement qui, dit-il, tout au début début de la crise ont manqué de courage pour prendre la mesure qui allait nous éviter cette situation catastrophique que les sénégalais sont entrain de vivre, à savoir la fermeture des frontières avec les pays les plus touchés tels que la France, l'Espagne et l'Italie. Dans la même logique, Le dignitaire de Pastef dénonce un mimétisme sans précédent du Président sénégalais à son homologue français Emmanuel Macron sans pour autant prendre les mesures idoines qui collent avec nos réalités. Il déclare que l'Etat du Sénégal mettra les élèves en danger car il va ouvrir les écoles sans prendre les mesures d'accompagnement nécessaires qui s'imposent pour éviter tout risque de propagation du virus... Regardez