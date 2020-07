VIDEO / Électricité: Le départ immédiat du bateau électrique turc, réclamé

Le bateau électrique turc, accosté au Port pour, dit-on, combler le déficit électrique du pays, n’est bien accueilli par certains activistes, dont Oumar Faye de « Leral Askanwi ». Très en verve, il indique que ce bateau électrique a été contracté sur une période de 5 ans, pour un montant de 150 milliards de FCfa. Maintenant, il réclame le départ de ce bateau du pays.



« Le navire crée des conséquences graves dans notre économie. Avec la durée, il va créer dans le domaine de la santé des maladies cardiovasculaires énormes. Présentement, le bateau empêche les pêcheurs de Bel-Air, de pratiquer la pêche de manière paisible. En plus, il occasionne une pollution environnementale. Raison de plus, ce navire doit quitter le plus rapidement possible », fustige le leader du mouvement « Leral Askanwi », Oumar Faye.



L’Etat du Sénégal, insiste-t-il, doit prendre ses responsabilités. « Nous ne savons pas si c’est la Senelec ou l’Etat du Sénégal qui a contracté avec les Turcs. Mais, d’autres solutions doivent être trouvées pour combler le déficit électrique du pays. »