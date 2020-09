VIDEO / En visite dans les zones inondées de la banlieue: Aly Ngouille Ndiaye promet des solutions d'urgence Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 22:08 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a visité certains quartiers de la banlieue dakaroise, envahis par les eaux de pluie. Accompagné du préfet et d’autres autorités administratives, il a rassuré les impactés de ces eaux de pluie, quant à une solution à leurs problèmes. Reportage…

Sans assistance, certaines personnalités ou responsables, rencontrées dans diverses localités ont pointé du doigt un manque de sérieux avec l'installation anarchique d'un canal et les travaux du BRT. Après avoir écouté ces plaignants avec autant de complaintes, le Ministre a promis un soutien de l'Etat pour résister à cette situation d'inondation.



Le Ministre, en contact avec les populations, a essayé de connaître la disponibilité des pompes sur les lieux inondés pour faire face.



Ailleurs, les commercants, accrochés, ont réclamé au Ministre un accès au marché, bloqué au niveau du 103. Le préfet, present à côté du Ministre, a précisé que l'Ageroute, ayant un projet de construction d’une route de pleusieurs km a décidé de faciliter la traversée des populations.



N’empêche, les impactés ont demandé des passerelles, des voies de contournement et un ouvrage de franchissement.





