VIDEO / Evacuation des eaux usées: La station d’épuration de Dalifort inaugurée

Le projet d’assainissement de la cité Soleil et environs, réalisé pour un coût de 10 milliards de FCfa sera d’un réel apport pour les populations de cette localité. L’inauguration de cette station d’épuration des eaux, va aider une pluralité de famille à rejoinder le réseau pour l’évacuation des eaux usées.



Le projet renforce les conditions de vie des populations de la Commune de Hann Bel-Air et de celle de Dalifort. Le Ministre de l’Eau, Serigne Mbaye Thiam demande aux popualtions d’en faire un bon usage. Il exhorte les leaders d’opinion, à inciter les bénéficiaires à veiller sur ces installations qui les aideront à se séparer des eaux usées et nauséabondes.