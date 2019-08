VIDEO - F. Blodin Diop: "Les bandits de grand chemin qui sont cités dans les futurs contrats pétroliers.."

Jeudi 1 Août 2019

Les membres de la plateforme "Aar Li Nu Bokk" sont plus que jamais déterminés pour que lumière soite faite dans le scandale présumé de 10 milliards de dollars révélés par la BBC, sur les contrats pétro-gaziers du Sénégal. Ils vont reprendre les manifestations ce vendredi sur les allées du Centenaire, pour dénoncer non seulement, les conditions d'octroi des contrats, mais aussi fustiger les arrestations de l'activiste Guy Marius Sagna et du journaliste Adama Gaye.

Par ailleurs, Ndèye Fatou Blodin Diop a révélé que d'autres contrats seront signés entre l'Etat du Sénégal et "des bandits de grand chemin à l'image de Franck Timis", au mois de décembre 2019.