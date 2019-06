VIDEO - Gabriel S. Faye: "Nous tendons vers une autonomie dans le financement des Villages d'enfants SOS"

Le Village d'enfants SOS Louga a célébré la naissance de Herman Gmeiner, père fondateur des villages d'enfants SOS, né le 23 juin 1919 en Autriche. "Herman Gmeiner est décrit comme un homme simple. Mais sa particularité est son grand coeur", a loué Gabriel Samba Faye, Directeur des programmes du Village d'enfants SOS Louga. Avant de raconter : "Il est né dans les ruines de la première guerre mondiale et il a vu la détresse et la souffrance des enfants au lendemain de la 2nde guerre mondiale. C'est de là qu'est née sa vision, une vision d'un monde, où les enfants doivent être protégés. Son souci était de pouvoir leur offrir un foyer, où ils pourraient s'épanouir avec des femmes qui deviendraient leurs mère adoptives".

A en croire Gabriel Samba Faye, SOS Louga créé depuis 1990, est financé par l'Espagne. "Nous tendons actuellement vers une autonomie dans le financement de nos projets, pour que les populations de Louga et du Sénégal puissent savoir que chacun d'entre nous peut contribuer financièrement et matériellement pour la prise en charge de ces enfants, qui sont les nôtres. C'est pourquoi nous avons pour notre collecte de fonds un programme que l'on appelle : "Parrainage local et même international". Et sur le pan local , nous invitons tous les habitants de Louga et chacun peut y participer à raison de 5 mille francs par mois. Ceux qui en ont les moyens, peuvent parrainer plusieurs enfants", a informé M. Faye.