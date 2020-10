VIDEO/ Gamou 2020 à Mermoz: Le témoignage émouvant de Bijou Ngoné sur Serige Saliou Thioune Bijou Ngoné, animatrice de la 2Stv, non moins Thiantacoune depuis très longtemps revient sur la particularité du Gamou qui s'est tenu à Dakar, plus précisément à Mermoz. "Nous avions cette nostalgie et le Cheikh nous manque beaucoup, physiquement. Mais nous savons qu'il est bien présent", a-t-elle dit au micro de Leral TV.

A l'en croire, feu Serigne Béthio ne voulait pas qu'elle se dévoile, mais avec l’avènement de Serigne Saliou Thioune, dont elle dit un grand bien, il faut qu'elle apporte sa pierre à l'édifice. "Tout ce que je fais, c'est sur fond de ndiguel et je ne suis pas prête de m'en départir", a-t-elle avoué.

