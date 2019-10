VIDEO - Gamou Tivaouane / Serigne Mbaye Abdou aux fidèles: "Dou sagnsé rék ak …"

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 16:18 commentaire(s)|

En prélude au Maouloud 2019 qui sera célébré à Tivaouane et partout dans le monde, le marabout et fils de l’ancien Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Abdou a lancé un appel à tous les musulmans et fidèles tidianes.