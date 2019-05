VIDEO - Hommage à l'ancien DG de la Senelec: Makhtar Cissé donne la recette de sa réussite

L'ancien directeur général de la Senelec, Mouhamadou Makthtar Cissé a été honoré par le personnel de l'entreprise d'électricité qu'il avait dirigée durant 5 ans. Il a profité de la cérémonie de "Sargal" pour donner les secrets de sa réussite à la tête de cette boîte." La Senelec a la particularité d'être une famille", a fait savoir l'actuel ministre de l'Energie et du Pétrole.



Le management est "universel. Je n'ai rien inventé" dit-il à la nouvelle équipe. "L'homme va tout le temps osciller entre la raison et l'émotion. Et dans une entreprise, cela s'appelle rechercher le compromis mais jamais la compromission", a alerté l'ancien douanier. Et d'ajouter à l'endroit de son successeur: " diriger une entreprise ce n'est un concours de vertus...c'est juste tirer le meilleur de vos hommes pour atteindre vos objectifs. Restez vous- même, faites les choses avec vos propres qualités et être conscients de vos défauts".