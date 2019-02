VIDEO - Idrissa Seck promet l'amélioration des conditions de vie des soldats et des veuves de soldats Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 08:40 | | 0 commentaire(s)| En meeting à Sédhiou, Idrissa Seck, le candidat de la Coalition Idy2019 a rendu un hommage appuyé aux forces armées du Sénégal et a promis la valorisation et l'amélioration des conditions de vie des soldats et des veuves de soldats.



