VIDEO: "Il est impératif pour le président de la République, de réconcilier le Sénégal avec les droits humains..."

Alioune Tine, expert des Nations-Unies au Mali sur les Droits humains et infatigable défenseur de cette cause, dit tout sur la situation des Droits humains au Sénégal, alerte l'opinion nationale et internationale sur les dangers de la situation actuelle et demande au Président Macky Sall de travailler à " restituer au Sénégal sa place en Afrique " avec tout ce que ce pays a compté comme éminents juristes.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Juillet 2018 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|