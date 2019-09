VIDEO - Iran Ndao: «Après Taib Socé, sama yité yeup moy gnou libéré Khalifa Sall»

Après avoir réussi le «Téléthon» du prêcheur Taib Socé, Ouztaz Iran Ndao déclare: «On ne va pas s’en arrêter là, le combat va continuer et la prochaine étape, vise la libération l’ancien édile de Dakar, en l’occurrence M. Khalifa Sall . Déjà, on est à pied d’œuvre». Oustaz Iran Ndao d’ajouter : «j’exhorte les autorités à revoir les conditions de détention des prisonniers ». « Détenus Yi Douniou Aye Bayima Aye Domi Adama Laniou », ajoutera-t-il en wolof, c’est-à-dire, « Les détenus méritent d’être traités comme des êtres humains et non pas comme des animaux".