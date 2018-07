VIDEO - Jacques Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effrayant ! « La démocratie a échoué, maintenant ça suffit, on met de l'ordre ». Effrayant ! Jacques Attali, éminence grise du Pouvoir en France, porte-parole de la finance, conseiller de tous les présidents, parrain d’Emmanuel Macron, avoue que la démocratie est un leurre, que l'État d'urgence restera permanent et que l'Homme deviendra peu à peu un robot !



Attali applique la devise du MOSSAD : "Par la perfidie, tu vaincras". Il embrouille pour que l'on ne retienne que ce qui nous fait plaisir. Il dit, il souhaite, il prévoit ou il dénonce ? En réalité, Il est là depuis Mitterrand, il a connu, tous les régimes et a conseillé tous les présidents jusqu'à aujourd'hui et tout ça sans jamais être élu, tout comme son poulain Macron. Enfin… il pense être un élu de Dieu… le sien. La réalité est qu'il représente ceux qui organisent le Monde et qui l'ont mis dans l'état où il est. Attali nous explique, provocateur, comment cela va empirer suite au Plan de nos prédateurs. Dans l'absolu, même s'il se fout de notre gueule (non sans raisons, il faut le dire), il nous prévient, et on devrait réagir. Mais non, on laisse faire... À notre décharge, ILS ont tout verrouillé, les médias, la politique, la justice, la recherche... mais à notre charge, on a, là encore, laissé faire... Cette vidéo replace ses propos non hors contexte, comme on pourrait le dire, mais paradoxalement, dans le contexte de tout ce qu'il dit. Car ses propos sont expurgés des compléments de style, destinés à embrouiller pour faire passer les horreurs qu'il annonce.

Source : Vox Plebeia

