VIDEO - Jaxaay 2: Une bombe à retardement, Macky Sall averti Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 14:18 | | 0 commentaire(s)| IGFM – « Jaxaay », aigle en wolof, a été créé par Maître Abdoulaye Wade en 2006 pour permettre aux sinistrés de la banlieue d’être relogés après les inondations de août 2005. Plus de 20.000 personnes étaient chassées de leurs maisons par les inondations à l’époque. Le gouvernement avait dégagé un budget de 52 milliards pour construire 4.000 logements sociaux modernes pourvus d’électricité, d’eau courante et autres commodités.





Treize ans (13) ans après, une équipe de Igfm s’est rendu sur les lieux. Aujourd’hui, en 2019, « Jaxaay » est devenu une bombe à retardement qui pourrait exploser à la figure des autorités d’un moment à l’autre.



En effet, la construction de beaucoup de maison a été stoppée avant la fin des travaux à cause d’un problème avec le promoteur du chantier. Les ayants droits qui attendaient la fin de la construction de leurs maisons pour en prendre possession, ont vu d’autres personnes venir occuper les maisons inachevées. Ces gens appelés les « oubi deuk » refusent maintenant de libérer les lieux, poussant le collectif des sinistrés à prendre langue avec les nouvelles autorités les mettant en garde que le pire peut se produire si elles ne réagissent pas. Ils promettent en effet d’aller en guerre contre ces intrus.



Igfm a pu discuter avec le coordonnateur du collectif, Alfa Mbengue, et deux ayant droits qui comptent aller jusqu’au bout.



