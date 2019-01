VIDEO - Journée de prières à Touba : Les fidèles exécutent le "Ndigueul" du Khalife Général des Mourides

Ce matin, beaucoup de fidèles ont pris d'assaut les daaras et la Grande Mosquée de Touba pour la lecture du Saint Coran et des khassaides de Khadimou Rassoul. Une instruction du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir. A cet effet, Serigne Moustapha Mbacké Niakhar, le président adjoint du collectif qui regroupe les différents daaras de la ville sainte de Touba "Rabita", s'est entretenu avec Leral Tv, pour édifier sur l'organisation et l'importance de ce genre de prières dans une société.