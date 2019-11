VIDEO / KAOLACK - Gamou: Médina Baye en colère contre l'état et la mairie (SERIGNE ALIOU CISSE NIASS) Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2019 à 20:32 | | 0 commentaire(s)| A quelques jours du gamou international de Médina Baye, le mouvement Médina composé de fils,petits fils et d'habitants de la cité de Baye Niass est sorti de son mutisme.

Il accuse l'état et surtout Mariama Sarr de vouloir saboter la commémoration de la naissance du prophète à Kaolack.

Selon Aliou Cissé Niass fils de l'ancien Khalife Cheikh Ahmad Dame Ibrahima Niass porte parole du jour, la mairie et aucun autre service étatique n'a respecté ses engagements lors tenus du CND et du CRD.

Le mouvement Médina s'offusque aussi de l'absence de la RTS en quelques jours du mawlid.



