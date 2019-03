VIDEO - Kaolack : Handicapée, Ouly Diop devient millionnaire grâce à...

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019

On savait les sénégalais comme étant de grand coeur, cela s'est une fois de plus confirmer avec la dame Ouly Diop. Cette dernière, mère de famille vivant à kaolack a décidé de se battre pour nourrir sa famille malgré son lourd handicap.Tous les jours, elle arpente les rues de la ville de kaolack, bassine sur la tête pour vendre du charbon. Très touchés et pour marquer leur solidarité, une plate forme a été créée par des sénégalais afin de collecter des dons pour la dame. A ce jour, le montant de la cagnotte a atteint 11. 288 euros soit plus de 7 millions franc cfa. Une somme qui va à coup sûr monter d'avantage car la collecte est loin d'être terminée pour Ouly Diop.



