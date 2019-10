VIDEO - Kaolack: Un mouvement lance une pétition pour refuser l'enterrement de certains Kaolackois

Le mouvement pour la défense des intérêts de Kaolack en veut à certains fils de la région. Moustapha Dieng et ses camarades déplorent l'attitude de certaines autorités ressortissants de Kaolack et surtout les Saloum-Saloum de la diaspora.

L'indifférence des fils de la région et surtout de la ville face à sa situation est à l'origine de l'indignation des membres du dit mouvement qui était face à la presse.

Le mouvement appelle ses derniers à retourner à la terre natale pour sortir Kaolack de sa situation .

D'ailleurs le mouvement pour la défense des intérêts de Kaolack exige un audit du foncier de la ville pour apporter la lumière sur ce qu'il appelle la grande nébuleuse afin de donner une chance aux futures générations qui risquent de naître Kaolackois et sans toits .