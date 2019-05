VIDEO - La voyante Daba Boye: "Lou waral marché yi di lakk ak accident yi... Dafa am ayy Djiné you...." Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 21:51 | | 0 commentaire(s)| Daba Boye fait une sortie fracassante sur les accidents de route et incendies récurrents ces derniers jours. Selon ses propos, elle serait au courant de tous ces événements mais reste muette. Au micro de leral, la célèbre voyante parle de sacrifices pour calmer certains djinns qui cohabitent avec les humains.



Accueil Envoyer à un ami Partager