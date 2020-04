VIDEO - Le Ministre de la Communication rend visite à LERAL NET / LERAL TV

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 00:10 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la culture et de la communication Abdoulaye Diop a effectué aujourd’hui une visite dans les locaux de LERAL TV et LERAL.NET .

Ceci, dans le but d’encourager le travail abattu par le personnel en ces moments de crise sanitaire.