Mor Diouf, le papa de Khady Diouf, tuée ce weekend au quartier Madina Fall de Thiès, a brisé le silence. Et c'est pour démentir les dernières informations selon lesquelles, la victime ne portait pas une grossesse lors des faits. Diouf persiste : "Ma fille était bel et bien enceinte".



