VIDEO - Lecture des Contrats pétroliers : une grille simplifiée présentée à la société civile et aux collectivités locales Plusieurs membres de la société civile saint-louisienne et des représentants des collectivités locales ont pris part, jeudi, à un atelier de présentation d’une grille simplifiée des contrats pétroliers et gaziers. Cette activité d’information organisée par l’Appui à la Gouvernance et aux Initiatives de la Société Civile (AGIS) en collaboration avec la coalition locale « Publiez Ce Que Vous Payez », vise à assurer une meilleure participation citoyenne.

Vendredi 27 Juillet 2018



