VIDEO - Les populations de Keur Mbaye Fall très en colère contre les inondations dues à l'autoroute à péage Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2019 à 14:29 | | 0 commentaire(s)| Les populations de Keur Mbaye Fall ne savent plus à quel saint se vouer. Leur quartier est envahi par les eaux de pluie qui proviennent de l’autoroute à péage, à travers un point de fissure. Une situation qui dure depuis 2014 et qui aurait déjà causé mort d'homme et déplacé des habitants, dénoncent-ils.

Les responsables d’Eiffage, malgré plusieurs promesses, n’ont jamais réglé ce problème, selon les jeunes du quartier. Ils pointent également un doigt accusateur sur leur maire, Abdoulaye Pouye, aux abonnés absents, selon eux. Tout cela, mêlé au manque d’éclairage de la localité pose un vrai problème de sécurité.

Le mur du cimetière tombé depuis trop longtemps maintenant est également resté en l’état. Des problèmes contre lesquels les jeunes du quartier se battent et tentent de trouver des solutions, seuls.

