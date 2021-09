VIDEO Ligue des champions - PSG - Manchester City : le missile de Gueye ! Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

#PSGMCI

PSG 1-0 Man City | GOAL! Gueye 🎥pic.twitter.com/e8q6W2J1FW — Leo Della more ᶜʳᶠ (@Leonard20544712) September 28, 2021





Source : Le Paris Saint-Germain prend les devants contre Manchester City (1-0, en cours) ce mardi en phase de groupes de la Ligue des Champions ! Et comme face à Montpellier (2-0) samedi en championnat, c'est Idrissa Gueye (32 ans) qui a montré la voie, en inscrivant un nouveau missile. Après un mouvement initié par Achraf Hakimi et Kylian Mbappé côté droit, Neymar a raté sa reprise dans l'axe où Riyad Mahrez a manqué son intervention, ce qui a permis au Sénégalais de surgir pour décocher une frappe surpuissante du droit qui est allée se loger dans la lucarne d'un Ederson impuissant (1-0, 8e). Une entame de match parfaite pour le PSG !Source : https://www.jotaay.net/VIDEO-Ligue-des-champions-P...

