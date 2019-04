VIDEO - Louga : L'Inspection d'Académie honore ses Miss Maths et Miss Sciences Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 14:11 | | 0 commentaire(s)| Les lauréates Miss Maths et Miss Sciences, édition 2019 de la région de Louga ont été primées ce matin. A en croire l'inspecteur d'Académie de Louga, Bou Fall, les moyennes des lauréates dépassent 14, et elles étudient au Lycée Malick Sall et au collège Saint-Pierre. Et les cadeaux qu'elles ont reçu leur permettront de préparer des concours au niveau national.



Accueil Envoyer à un ami Partager