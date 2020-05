VIDEO - Louga: Les taximen réclament une aide financière et demandent... Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mai 2020 à 20:15 | | 0 commentaire(s)| Les transporteurs de Louga ont listé les difficultés qu’ils rencontrent en cette période de pandémie. Ils disent être fatigués et réclament uneaide financière de la part de l’Etat, car les autorités étatiques ont renfloué financièrement le transport urbain, oubliant le transport inter urbain.



Ces taximen soutiennent qu'aucune autorité n’est venue s’enquérir de leur situation, ni le maire Moustapha Diop ni Mamadou Mberry Sylla, encore moins Aminata Mbengue Ndiaye…



Ils appellent le ministre de l’Intérieur et celui des Transports terrestres, à discuter avec le président de la République pour qu’il leur remette une enveloppe, car ils sont fatigués. Ils demandent aussi à l’Etat de les laisser reprendre normalement leurs activités.





