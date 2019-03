VIDEO - Louga : SCOFI Louga dénonce les viols et la maltraitance des filles Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019 à 14:45 | | 0 commentaire(s)| Louga comme toutes les villes du Sénégal a célébré la journée mondiale des droits de la femme. Lors de cette cérémonie, madame Diallo Aby Gadjo représentante du programme SCOFI (Scolarisation des filles), a lancé un cri de cœur et a demandé à la population d’aider les organisations féminines à assister les victimes et de punir les malfaiteurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager