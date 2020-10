VIDEO: Louga engage la lutte contre les méfaits de la défécation à l'air libre

Entre 2019 et 2020, la Division régionale de l'assainissement (DRA) de Louga a déroulé une approche dans 45 localités de la Commune de Gandé, touchant 9226 personnes réparties dans 1439 ménages et 645 concessions. A ce jour, 36 village ont atteint le statut FDAL, soit un taux de 80% pour un objectif initial fixé à 50%. Pour la phase en cours (deuxième trimestre 2020), l'état des lieux des 20 villages investis, avait révélé un niveau d'insalubrité très fort, une présence de la DAL avec 97,13 % des ménages et de 82.37% des concessions qui ne l'avaient pas. Après exécution des activités, des résultats ont été obtenus.