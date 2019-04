VIDEO - Lutte à Kaolack: Le combat inédit entre Thiape Sa Feeling et Diégui Siraate Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 07:54 | | 0 commentaire(s)|

Thiape Sa Feeling et Diégui Siraate, les lutteurs-comédiens de Kaolack ont encore montré leur talent en lutte traditionnelle. L'ambiance était à son comble avant, pendant et après leur combat....

