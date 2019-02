VIDEO - Macky Sall : "On va aménager et moderniser l'aéroport du Cap Skirring" Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 12:58 | | 0 commentaire(s)| De passage au Cap Skirring pour battre campagne, le président sortant Macky Sall a chanté son bilan surtout sur le plan touristique et de l'assainissement dans cette partie sud du pays. Ainsi, il a annoncé la construction de cuves à kérosène, qui entre dans l'aménagement et la modernisation de l'aéroport du Cap Skiring.



Accueil Envoyer à un ami Partager