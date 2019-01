VIDEO - Macky Sall à Farafégné: "Plus qu'un pont, cette infrastructure porte le symbole du lien de fraternité sénégambien" Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 10:48 | | 8 commentaire(s)| Les Présidents Macky Sall et Adama Barrow ont procédé hier à l'inauguration du pont construit sur le fleuve Gambie à Farafégné. Dans son allocution, le Chef de l'Etat sénégalais a salué « l'engament et le leadership » de son homologue gambien, pour « la réalisation de cette grande infrastructure qui porte le symbole du lien de fraternité entre les deux pays voisins ». Il a aussi remercié la Banque Africaine de Développement pour son précieux soutien dans le financement du pont.



