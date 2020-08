VIDEO: Mais, les voilées sont les plus belles Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Août 2020 à 19:03 | | 0 commentaire(s)| L'émission "Mais les voilées sont les plus belles", une émission de Leral TV a récu une voilée, Maimouna Ndour, étudiante en médecine. La belle dame s'active à sa manière dans le commerce. Elle fait des videos pour prévenir et vendre ses voiles à travers l'internet. Très à l'aise dans ses activités ludiques, elle a choisi la mode pour s'illustrer et partager ses choix.



