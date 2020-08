VIDEO/ Mame Makhtar Guèye de l'ONG Jamra: "Maîtresse d'un homme marié est en sursis"

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Août 2020 à 22:28 | | 1 commentaire(s)|

Mame Makhtar Guèye de l'ONG Jamra, invité de Leral TV est revenu sur les différents combats de son organisation contre des séries, dont Maîtresse d'un homme marié et Infidèles. Il a rappelé ses différents combats et révèle que la série Maîtresse d'un homme marié est en sursis. Et pour la moindre erreur, la sanction va tomber. Puisqu'il y a déjà une mise en demeure qui a été faite à 2STV. Concernant Infidèles, il a soutenu que le nécessaire est fait. Il ne reste qu'à voir la suite.