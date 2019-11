VIDEO- Marché central de Thiès: Une bijouterie cambriolée, plus de 5 millions emportés Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

Une bijouterie a été cambriolée au marché central de Thiès ce lundi 18 novembre. Selon les estimations de son propriétaire, Pape Thiam, la valeur des bijoux emportés est de plus de 5 millions de Francs Cfa.



Il révèle que les cambrioleurs sont passés par la fenêtre située à l’arrière de la bijouterie pour perpétrer leurs méfaits. Selon Pape Thiam «tous les bijoux de grande valeur ont été emportés; ils n’ont laissé que ceux en argent et quelques pacotilles».



Dépité, il déclare que c’est la deuxième fois qu’il est victime d’un tel cambriolage. Le premier avait eu lieu en 2010. A l’époque, il avait perdu plus de 17 millions de francs Cfa. Cette fois-ci, heureusement pour lui, les voleurs n’ont pas touché au coffre-fort.

