VIDEO - Marième Ndiaye, Lune d'Afrique Sénégal: "La ministre Zahra Iyane Thiam a décidé de nous aider..."

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Créée depuis 2013 à Ouagadougou et présente dans plusieurs pays de la sous-région, l'association "Lune d'Afrique" va installer son bureau au Sénégal. Coordinatrice de la cellule, Marième Ndiaye déroule le programme retenu à cet effet, du 13 au 15 juin dans la capitale du Ndiambour. "On ne va pas se limiter à l'investiture. On va lancer ce 13 juin, le prix Joséphine au centre culturel de Louga. Le 14, il y aura un panel sur la migration clandestine, l'autonomisation de la femme, le changement climatique et les violences faites aux femmes. Et le 15, lors de la réunion internationale, on va installer le bureau du Sénégal", a-t-elle indiqué.

D'après elle, toutes les femmes ministres du Sénégal ont été invitées. "Mais on a eu que la réponse de Mme Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale, qui a décidé de nous appuyer, de faire une communication. Même si elle ne vient pas, elle va envoyer une délégation de 4 personnes"