VIDEO/ Marsassoum: Un exemple de la bonne gouvernance

Le Maire de Marsassoum a accepté de certifier sa Municipalité. Le forum civil par le biais de la certification citoyenne (CMC) a fait d’abord, un audit blanc pour un démarrage dans le cadre de son fonctionnement. « Cet audit blanc a instauré des méthodes de travail qui permettent d’éclaircir l’hémicycle.



C’est ainsi qu’après certification et audit blanc, on s’est rendu compte qu’il y a 13 commissions indépendantes qui sont créées. Cette certification éclaire les populations et leur permet de s’imprégner des réalités de ce travail. Nous avons abouti à un audit définitif. Ce label argent, a permis de faire des réalisations », a expliqué Kourfia Daffé.



Le Secrétaire municipal de Marsassoum, Mamadou Sylla a considéré que sa Commune a mis en place des mécanismes de gestion de ses affaires. Elle a souscrit à un programme CLC et autre programme Usaid Gold qui intervient également dans la gouvernance locale.



« Après une gestion financière d’un an, on est tenu de faire le bilan financier. Cette redevabilité est devenue une exigence de la bonne gouvernance », précise-t-il.