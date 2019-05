VIDEO - Massalikoul Jinane: haut lieu de spiritualité pendant ce mois de ramadan

La mosquée Massalikoul Jinane dont la gestion est confiée à Mackiou Faye, est un haut lieu de spiritualité et de recueillement en ce mois béni de ramadan. Les dahiras investissent la mosquée, qui pour nettoyer et entretenir les lieux, qui pour des récitals de khassaïdes et autres animations spirituelles. Une pleine activité qui ravit les talibés.