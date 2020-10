VIDEO/ Me El Hadj Diouf: "La Cedeao est complice du forcing d'Alpha Condé en Guinée" Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 12:45 | | 0 commentaire(s)| L'avocat Me El Hadj Diouf a soutenu que personne ne comprend la posture de la Cedeao qui autrefois, a forcé le départ de Yaya Jammeh de la Gambie. La Cedeao a perdu sa crédibilité. Elle continue à écouter ses mandataires corrompus, logés dans des hôtels de luxe. Dans le cas de la Gambie, la Cour Suprême de ce pays n'a jusqu'à présent donné de résultats. Raison pour laquellle, "j'avais dit qu'Adama Barrow n'est pas encore le Président de la Gambie". Et pourtant la Cedeao n'a mis du temps pour faire quitter Yaya Jammeh. Pour El Hadj Diouf, Ouatara et Alpha Condé sont des traitres qui ne sont pas des références. La responsabilité de la Cedeao est pleinement engagée. « Elle ne joue pas le rôle qu’elle devrait jouer », avertit-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager